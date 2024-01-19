Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahim Yattara'nın yeni takımı şaşırttı!

Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, İstanbul’da bulunan amatör spor kulüplerinden Yeniköy 1924 Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Maçlara çıkan Yattara, spor kulübündeki diğer futbolculara da eğitim veriyor. Çevreden geçen vatandaşlarında görünce şaşırarak ilgi gösterdiği Yattara, şu anki kulübünden sonra da antrenör olarak meslek hayatına devam etmek istediği öğrenildi.

"FUTBOL BENİM İŞİM""

Oynadığı takımı ve ligi İHA'ya değerlendiren İbrahim Yattara, şu ifadeleri kullandı:

"Bu üçüncü oluyor oynadığım amatör lig takımım. Yeniköy 1924 Spor Kulübü'nde, Muğla Spor ve Ortaköy Spor’da da oynadım. Oynadığım takımların hepsini beğeniyorum. Takımlardaki yöneticiler, hocalar, takım arkadaşlarım olsun hepsi güzel insanlar. Yeniköy 1924 Spor Kulübü'nde, burada gerçekten aile gibiyim, takım arkadaşlarım, hocalarım hepsi bana saygı duyuyor, ben de onlara, burada çok mutluyum. Futbol benim işim, yeşil sahadan ayrılmak hiç istemiyorum."

İBRAHİM YATTARA KİMDİR?

İbrahim Yattara Gine'in Kamsar şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen ise Gineli bir futbolcudur. Yattara, 1980 doğumludur.

Türkiye'ye Belçika kulüplerinden olan Royal Antwerp takımından gelmiştir. Gineli futbolcu önce Trabzonspor'da daha sonra ise Mersin İdman Yurdu forması giymiştir.

İbrahim Yattara, kariyeri boyunca 340 maça çıkmış ve bu maçlarda 85 gol atmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem