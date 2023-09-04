Ebrar Karakurt, İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarını tutamadı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Avrupa şampiyonluğunun ardından İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Önce VNL daha sonra Avrupa Şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçen Filenin Sultanları'nda takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt İstikal Marşı'nda gözyaşlarını tutamadı.

ÜST ÜSTE 15 MAÇ GALİBİYET 2 KUPA

Avrupa Şampiyonası’nda 8'de 8 yaparak finale yükselen Filenin Sultanları şampiyon olarak toplamda 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Bu seri içinde Türkiye 2 kupa kazandı.

Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale yükseldi. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-yıldızlılar, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

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Ebrar Karakurt A Milli Kadın Voleybol Takımı
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