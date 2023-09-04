Ebrar Karakurt, İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarını tutamadı

Önce VNL daha sonra Avrupa Şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçen Filenin Sultanları'nda takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt İstikal Marşı'nda gözyaşlarını tutamadı.

ÜST ÜSTE 15 MAÇ GALİBİYET 2 KUPA

Avrupa Şampiyonası’nda 8'de 8 yaparak finale yükselen Filenin Sultanları şampiyon olarak toplamda 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Bu seri içinde Türkiye 2 kupa kazandı.

Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale yükseldi. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-yıldızlılar, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.