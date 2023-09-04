Melissa Vargas, Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçildi!

Milli voleybolcu Melissa Vargas, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde 41 sayı kaydederek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı oldu. Vargas, "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu" seçildi.

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Melissa Vargas, Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçildi!

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.

Rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

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Maçın son sayısının ardından başantrenör Daniele Santarelli ve milli voleybolcular, büyük sevinç yaşadı.

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu oynayarak kutladı.

Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.

EN DEĞERLİ OYUNCU VARGAS OLDU

Yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi.

Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.

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Melissa Vargas A Milli Kadın Voleybol Takımı
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