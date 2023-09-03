Emre Belözoğlu Başakşehir'den ayrıldı

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollarının ayrıldığını duyurdu.

Emre Belözoğlu Başakşehir'den ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollarının ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler
Başakşehir
Filenin Sultanları'ndan nefes kesen mücadele: Sırbistan 2 - Türkiye 1 Filenin Sultanları'ndan nefes kesen mücadele
Dana kavurmayı ziyan etmeyin. Ete lezzet katan tüyoyu 25 yıllık aşçı açıkladı Dana kavurmayı ziyan etmeyin. Ete lezzet katan tüyoyu 25 yıllık aşçı açıkladı
1 kepçe ıspanak yemeğine ekleyin daha lezzetli daha doyurucu oluyor 1 kepçe ıspanak yemeğine ekleyin daha lezzetli daha doyurucu oluyor
Hollanda İtalya'yı eleyip Avrupa 3.'sü oldu Hollanda İtalya'yı eleyip Avrupa 3.'sü oldu
ÇOK OKUNANLAR
En zeki burçlar açıklandı: İşte IQ seviyesi en yüksek burçlar En zeki burçlar açıklandı
300 milyon kişi işsiz kalacak! İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler 300 milyon kişi işsiz kalacak! İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler
Herkes onları çok seviyor: En beğenilen 5 burç belli oldu En beğenilen 5 burç belli oldu
Zam bekliyorlardı: Emekliler için konuşulan 2 formül ortaya çıktı Emekliler için konuşulan 2 formül ortaya çıktı
İslam Memiş altın yatırımcılarına tarih ve seviye verdi: Uçuşa geçecek İslam Memiş altın yatırımcılarına tarih ve seviye verdi