Hollanda İtalya'yı eleyip Avrupa 3.'sü oldu

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda Kadın Voleybol Takımı üçüncü oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan bronz madalya müsabakasında son Avrupa şampiyonu İtalya ile Hollanda karşılaştı.

Rakibini 25-23, 28-26 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen Hollanda, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Avrupa Şampiyonası tarihinde yedinci kez madalya kazanma başarısı gösteren Hollanda Kadın Voleybol Takımı, 1995'te altın, 1991, 2009, 2015, 2017'de gümüş, 1985'te ise yine bronz madalyayı ülkesine götürmüştü.