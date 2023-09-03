Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Ebrar Karakurt'lu final duyurusu

Final maçında kadro dışı bırakılması istenerek hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan destek geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu Karakurt'lu paylaştığı görselde "Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası serüveni devam ediyor! Finalde rakibimiz Sırbistan!" denildi.

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Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Ebrar Karakurt'lu final duyurusu

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, yarı finalde rakibi İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükselmişti.

Türkiye Voleybol Federasyonu bu akşam TSİ 21.00'de oynanacak final maçının duyurusunu millî voleybolcu Ebrar Karakurt'un fotoğrafını kullanarak yaptı.

Sosyal medya platformu X'te paylaşılan gönderiye "Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası serüveni devam ediyor! Finalde rakibimiz Sırbistan!" notu düşüldü.

Ebrar Karakurt, Polonya maçının ardından kendine hakaret eden “Abdulhamid” adlı kullanıcıya verdiği yanıtla gündem olmuştu. Öte yandan LGBTİ kimliğinden dolayı hedef gösterilen Ebrar Karakurt final maçında kadro dışı bırakılması da istenmişti.

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