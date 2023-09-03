Kılıçdaroğlu'ndan "Perinaz Yaman" açıklaması: Araştıracak zamanım yoktu, o mesajları bilseydim atamazdım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında kendisi ve Atatürk'ün aleyhinde paylaşımlar olan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın danışmanı olarak atanmasına ilişkin tepkilere yanıt verdi.

Halktv.com.tr'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, seçim zamanı yapılan atamaya ilişkin olarak “O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. 'AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç" dedi.