Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan Sabancılar'a "geçmiş olsun" ziyareti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Yunanistan'ın Leros adasında deniz kazası geçirerek ağır yaralanan Sabancı çiftinin ziyaret etti.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, evlilik yıldönümlerini kutlamak için gittikleri Yunanistan'da Leros adası açıklarında zodyak bot ile kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çiftin ilk tedavisi Bodrum'da başlarken daha İstanbul Amerikan Hastanesi'ne sevk edilmişlerdi.

Kaza sonrası entübe edilen Ali Sabancı geçen günlerde uyandırılmış ve ailesiyle ilk kez görüşmüştü. Sabancı çiftine bugün siyasilerden ziyaret vardı.

İlk ziyaret CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP hesabından yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin İstanbul Şişli’de tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek Sabancı Ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti ve çiftin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı" denildi.

İkinci ziyaret ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Ali Sabancı'yı ziyaret ettiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.