İstanbul Valiliği’nden Filenin Sultanları'nın final maçının Taksim'de gösterilmesine engel

Filenin Sultanları, Sırbistan ile olan final maçı bugün saat 21.00’de gerçekleşecek. Çok sayıda kentte, büyük meydanlarda maç için ekranlar kurulacak. İstanbul da maçın heyecanının yaşanacağı şehirlerinden başında geliyor.

Gazeteci Özlem Gürses, bu akşam Taksim Meydanı’nda açık ekrandan yayınlanması planlanan maç ile birlikte Ersin Show’un Valilik kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Son Dakika ! bu akşamki maç Taksim Meydanında açık ekrandan yayınlanacak, öncesi ve sonrasında da müthiş @ersinshow ile tüm İstanbul gururla sevinçle coşacaktık ! Organizasyon valilik kararı ile az önce iptal edildi ! Sebep nedir Sayın @gul_davut ??? Bir mutluluğu çok mu gördünüz… pic.twitter.com/fsfatXRpaj — Özlem Gürses (@OzlemGurses) September 3, 2023

VALİLİK: TAKSİM'DE HERHANGİ BİR ETKİNLİĞE İZİN VERİLMİYOR ŞEHRİN 6 FAKLI NOKTASINDA MAÇ GÖSTERİLECEK

Gazeteci Fırat Fıstık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Valilik yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi aktardı. Fıstık, şunları kaydetti:

"Türkiye-Sırbistan finalinin Taksim Meydanı'nda gösterilmesine valilik izin vermedi. Konuyla ilgili görüştüğüm valilik yetkilileri, Taksim Meydanı'nda herhangi bir buluşmaya, toplantıya, etkinliğe izin verilmediği için bu kararın alındığını söyledi. İstanbul'un 6 farklı noktasında maçın gösterileceği belirtildi."

Türkiye-Sırbistan finalinin Taksim Meydanı'nda gösterilmesine valilik izin vermedi.



Konuyla ilgili görüştüğüm valilik yetkilileri, Taksim Meydanı'nda herhangi bir buluşmaya, toplantıya, etkinliğe izin verilmediği için bu kararın alındığını söyledi. İstanbul'un 6 farklı… — fırat (@firatfstk) September 3, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem