İstanbul Valiliği’nden Filenin Sultanları'nın final maçının Taksim'de gösterilmesine engel

Gazeteci Özlem Gürses, A Milli Kadın Voleybol Takımının final maçının Taksim Meydanı’nda dev ekranda yayınlanmasının Valilik kararı ile iptal edildiğini duyurdu. Gazeteci Fırat Fıstık, Valilik yetkililerinin Taksim'de herhangi bir etkinliğe izin verilmediğini söylediklerini aktardı.

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İstanbul Valiliği’nden Filenin Sultanları'nın final maçının Taksim'de gösterilmesine engel

Filenin Sultanları, Sırbistan ile olan final maçı bugün saat 21.00’de gerçekleşecek. Çok sayıda kentte, büyük meydanlarda maç için ekranlar kurulacak. İstanbul da maçın heyecanının yaşanacağı şehirlerinden başında geliyor.

Gazeteci Özlem Gürses, bu akşam Taksim Meydanı’nda açık ekrandan yayınlanması planlanan maç ile birlikte Ersin Show’un Valilik kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

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Gazeteci Fırat Fıstık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Valilik yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi aktardı. Fıstık, şunları kaydetti:

"Türkiye-Sırbistan finalinin Taksim Meydanı'nda gösterilmesine valilik izin vermedi. Konuyla ilgili görüştüğüm valilik yetkilileri, Taksim Meydanı'nda herhangi bir buluşmaya, toplantıya, etkinliğe izin verilmediği için bu kararın alındığını söyledi. İstanbul'un 6 farklı noktasında maçın gösterileceği belirtildi."

Kaynak: Gerçek Gündem

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İstanbul İstanbul Valiliği A Milli Kadın Voleybol Takımı Ebrar Karakurt
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