Fatih Erbakan duyurdu: Yeniden Refah'ın yerel seçim kararı belli oldu

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, gündemde yer olan konulara ilişkin olarak basın açıklaması yaptı.

Kısa bir süre içerisinde Türkiye genelinde teşkilatlanmasını tamamladıklarını, bir seneden kısa sürede seçime girme hakkı elde ettiklerini, iki büyük kongre gerçekleştirdiklerini, 300 bine yakın üye kaydı yaptıklarını ve ilk girdikleri seçimde 5 milletvekili çıkardıklarını dile getiren Erbakan, "Bütün bu adımlar atılırken tek kuruş devlet yardımı almadan, dış güçlerin desteğini arkamıza almadan, medya desteği olmadan, rüzgarlar estirilmeden adım adım zafere yürüdük. İman varsa imkan da var dedik. İlk girdiğimiz seçimde böyle önemli bir başarıyı ortaya koyduk. Türkiye siyasetinin anahtar partisi haline geldik" diye konuştu.

'2028’DE DE MERKEZİ İKTİDARA MİLLİ GÖRÜŞÜ TAŞIYACAĞIZ'

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde de parti olarak Milli Görüş Belediyeciliğinden söz ettireceklerini ileri süren Erbakan, "Hem Yeniden Refah Parti’mizin gelecek vaadeden 2028’in favori iktidar partisi adayı olduğunu ortaya koyacağız hem de milletimizin özlemiş olduğu '89'daki, 94'teki gerçek Milli Görüş Belediyeciliğine yeniden kavuşturacağız. Arkasından hedefimi 2024'teki zaferin ardından adım adım 2028 seçimlerine yürüyeceğiz. 2028’de de merkezi iktidara Milli Görüşü taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

'81 İLDE KENDİ ADAYLARIMIZLA SEÇİME GİRME DÜŞÜNCESİ İÇERİSİNDEYİZ'

Yetkili kurumların konu üzerinde çalışmalarını yaptığını ve aday adaylarının mevcut olduğunu dile getiren Erbakan, şu ifadelere yer verdi:

“Aday belirlemesiyle ilgili seçim işleri başkanlığımız ve mahalli idareler başkanlığımız başvuruları alıyorlar. Şu anda aday adaylarımız mevcut. Bunların tabii değerlendirilmesi ve edilmesi sağlanacak. Şu anda bütün beldelerde, ilçelerde ve 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme düşüncesi içerisindeyiz. Bu yönde de hazırlıklarımızı en hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz.

Biraz evvel söylediğim gibi milletimiz gerçekten de 89’daki ve 94’teki Milli Görüş belediyeciliğini özlemiş durumdadır. O döneme sık sık atıf yapılmaktadır ve bu atıkların yapılması da son derece haklıdır. Yeniden o ruhla, o heyecanla milletimizi efsane hizmetlerle buluşturma kararlılığındayız.”