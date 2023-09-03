Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Hatay' yanıtı: "Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler, Hatay'ın ve diğer deprem şehirlerinin yolunu unuttu." sözleriyle ana muhalefeti hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Hatay' yanıtı: "Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler, Hatay'ın ve diğer deprem şehirlerinin yolunu unuttu." sözlerine yanıt verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Erdoğan “Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu” demiş. İktidar ile muhalefet arasındaki farkı bilmeyen, gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun.

Depremzedelere “ücretsiz konut” sözümüz, bir vaatten öte, anayasal zorunluluktur. İktidara gelseydik, bu sorumululuğumuzu yerine getirecektik. Ancak kendisi anayasayı tanımayan bir kişi olduğu için, bunu bilmemesi normal.

İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi, milletle el ele vermiş bir siyasi partidir; oy verene değil, ihtiyaç duyana koşar.

Bu fotoğraflar TBMM Grup Başkanvekilimiz ve Kadın Kolları Genel Başkanımız öncülüğünde, tüm kadın milletvekillerimizden oluşan heyetimizin, 15-16 Ağustos 2023’te, deprem bölgesine yapmış olduğu ziyaretten… Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hatay'da toplu temel atma törenine canlı bağlantıyla katılmış ve muhalefeti hedef almıştı. Erdoğan, "Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler, Hatay'ın ve diğer deprem şehirlerinin yolunu unuttu. Şov peşinde koşanlar deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay halkının yanında olmaya devam ettik. Depremzedelerin acılarını paylaşanlardan olduk. Depremzedelere hakaret edenlerden değil 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan AKP Hatay Deprem
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