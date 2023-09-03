AKP'li isimler 'kadro dışı bırakılsın' diyordu: Beyoğlu Belediyesi milli maç afişinden Ebrar Karakurt'u sildi, Hande Baladın da onunla birlikte 'yandı'

GERÇEK GÜNDEM - 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt, bir süredir cinsel yönelimi ve Abdulhamid isimli bir sosyal medya kullanıcısıyla yaşadığı gerilim nedeniyle iktidar partisine mensup isimlerin hedefindeydi.

Bahsi geçen kullanıcı, Karakurt'a "Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz" diye seslenmiş, Karakurt ise "Boş yapma Abdulhamid" yanıtını vermişti. Oyuncu daha sonra bu tepkisini tişörte bastırmıştı.

Polemik sonrası AKP'li birçok isim, Karakurt'un Osmanlı padişahı Abdulhamid'i hedef aldığını ileri sürerek milli takımdan kovulması çağrılarında bulunmuştu. Son olarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "Atın bunu" ifadesini kullanmıştı.

BEYOĞLU BELEDİYESİ AFİŞTEN SİLDİ

Bu süreçte yüz binlerce sporsever Ebrar Karakurt'a sahip çıkarken, AKP'li Beyoğlu Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın Türkiye - Sırbistan maçının Kızılay Meydanı'nda yayınlanacağına dair duyuruda kullanılan milli takım fotoğrafından Ebrar Karakurt kesildi. Karakurt'un birlikte poz verdiği Hande Baladın da 'kurunun yanında yanan yaş' misali fotoğraftan çıkarılmış oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ PAYLAŞIM

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sosyal medyadaki tepkilerin ardından eski paylaşımını silerek içinde Ebrar Karakurt'un da yer aldığı afişi paylaştı.

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda son olarak İtalya'yla karşılaşmış; Karakurt, 25 sayıyla zirvede yer alan Melissa Vargas'ın ardından 15 sayıyla takımın en skorer ikinci ismi olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem