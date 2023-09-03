Ebrar'dan final maçı öncesi mesajı: "Zirvedeyim sesin duyulmuyor"

Milli takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt, final maçı öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Karakurt, “I’m on top, your voice is not heard* (Zirvedeyim sesin duyulmuyor)” ifadelerini kullandı.

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Ebrar'dan final maçı öncesi mesajı: "Zirvedeyim sesin duyulmuyor"

Sırbistan'a 2019'da Ankara'daki finalde yenilen Filenin Sultanları, bu kez Brüksel'de tarihi bir zafer için sahaya çıkacak. A Milli Takım, İtalyan teknik adam Daniele Santarelli liderliğinde altın madalya için ter dökecek.

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Milli takımın yıldızı Ebrar Karakurt, son maçlarda bazı kesimlerin hedefine oturtuldu.

Karakurt, final maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “I’m on top, your voice is not heard* (Zirvedeyim sesin duyulmuyor)” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Ebrar Karakurt
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