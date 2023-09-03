Ebrar'dan final maçı öncesi mesajı: "Zirvedeyim sesin duyulmuyor"
Milli takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt, final maçı öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Karakurt, “I’m on top, your voice is not heard* (Zirvedeyim sesin duyulmuyor)” ifadelerini kullandı.
Sırbistan'a 2019'da Ankara'daki finalde yenilen Filenin Sultanları, bu kez Brüksel'de tarihi bir zafer için sahaya çıkacak. A Milli Takım, İtalyan teknik adam Daniele Santarelli liderliğinde altın madalya için ter dökecek.
Milli takımın yıldızı Ebrar Karakurt, son maçlarda bazı kesimlerin hedefine oturtuldu.
Karakurt, final maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “I’m on top, your voice is not heard* (Zirvedeyim sesin duyulmuyor)” ifadelerini kullandı.
I’m on top, your voice is not heard. 🇹🇷 pic.twitter.com/ctDsL286Sy— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) September 3, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem
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