Ebrar'dan final maçı öncesi mesajı: "Zirvedeyim sesin duyulmuyor"

Sırbistan'a 2019'da Ankara'daki finalde yenilen Filenin Sultanları, bu kez Brüksel'de tarihi bir zafer için sahaya çıkacak. A Milli Takım, İtalyan teknik adam Daniele Santarelli liderliğinde altın madalya için ter dökecek.

Milli takımın yıldızı Ebrar Karakurt, son maçlarda bazı kesimlerin hedefine oturtuldu.

Karakurt, final maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “I’m on top, your voice is not heard* (Zirvedeyim sesin duyulmuyor)” ifadelerini kullandı.

I’m on top, your voice is not heard. 🇹🇷 pic.twitter.com/ctDsL286Sy — Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) September 3, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem