Hakan Kara: 2025 Rekoru Kırıldı
2025 yılının ilk 4 ayında gerçekleşen konut satışları, Türkiye'de bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanan grafiği paylaşan ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, bu dönemdeki satışların 450.000 adedi aşarak rekor kırdığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Merkez Bankası’nın eski başekonomistlerinden Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2025’in ilk dört ayında görülen bu satış hacminin tarihi bir zirveye işaret ettiğini vurguladı. Kara, konut alımında alıcının pazarlık gücünün arttığını belirterek, aynı dönemde konut fiyatlarının reel olarak %1,8 oranında gerilediğini söyledi.
GRAFİKTE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ
2013 yılından bu yana Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen konut satışlarını karşılaştıran grafikte, 2025 yılı açık ara farkla zirvede yer aldı. 2023 yılında da benzer şekilde 450.000 seviyelerine yaklaşan satışlar, 2024’te gerilemişti. Ancak 2025 yılı, bu düşüşü telafi etmekle kalmadı, rekor bir seviyeye ulaşarak sektördeki hareketliliği gözler önüne serdi.
SEKTÖRDE YENİ DENGE ARAYIŞI
Reel fiyatlardaki düşüşe rağmen satış adetlerindeki artış, konut piyasasında yeni bir denge arayışının habercisi olarak yorumlanıyor. Artan satışlar, hem yatırımcıların hem de bireysel alıcıların piyasaya olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koyarken, reel fiyatlardaki düşüş ise pazarlık payının yüksek olduğu bir dönemin yaşandığını gösteriyor.