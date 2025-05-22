Hakan Kara: 2025 Rekoru Kırıldı

SEKTÖRDE YENİ DENGE ARAYIŞI

Reel fiyatlardaki düşüşe rağmen satış adetlerindeki artış, konut piyasasında yeni bir denge arayışının habercisi olarak yorumlanıyor. Artan satışlar, hem yatırımcıların hem de bireysel alıcıların piyasaya olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koyarken, reel fiyatlardaki düşüş ise pazarlık payının yüksek olduğu bir dönemin yaşandığını gösteriyor.