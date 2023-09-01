Millilerin zaferi sonrası Ebrar Karakurt'tan dikkat çeken paylaşım

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya'yı mağlup ederek finale yükselmesi sonrası milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Millilerin zaferi sonrası Ebrar Karakurt'tan dikkat çeken paylaşım

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek; finale yükseldi.

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Yaşam tarzı nedeniyle iktidara yakın kişiler tarafından hedef alınan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'ta sonra da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Karakurt, paylaşımında "Milli gurur diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

'BOŞ YAPMA ABDULHAMİT' DEMİŞTİ

Karakurt geçtiğimiz haftalarda kendisini 'Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz' diyen Abdulhamit isimli bir kişiye 'Boş yapma Abdulhamit' diyerek yanıt vermiş, Karakurt'un paylaşımı gündem olmuştu.

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