Tarihi zafer için sahaya çıkacaklar: Türkiye - Sırbistan voleybol final maçı bugün

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde bugün Sırbistan ile karşılaşacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç 21.00'de başlayacak. Yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriden gelip 3-2 yenerek turnuvada 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019'da Ankara'daki finalde 3-2 yenildiği Sırbistan'dan rövanşı almaya çalışacak.

Bu maçın sadece Türk voleybolu değil Türk sporu için de anlamı büyük. Ay-Yıldızlılar, en büyük üç turnuvadaki (Olimpiyat, Dünya, Avrupa) ilk altın madalyamız için parkeye çıkacak.

A MİLLİ SEVİYEDE DAHA İYİSİ YOK

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş 3 bronzu bulunan Sultanlar'ın katıldığı iki olimpiyattaki en iyi derecesi beşincilik (2016).

Beş Dünya Şampiyonası'nda ise kürsüye çıkamadık; en iyi derecemiz altıncılık. Filenin Sultanları şampiyon olursa Türkiye; takım sporlarında A Milli seviyesinde en büyük başarısına ulaşacak. Futbolda bir dünya üçüncülüğü (2002) bulunan Türkiye; erkek basketbolunda bir kez dünya ikincisi (2010), bir kez Avrupa ikincisi (2001); kadın basketbolunda da bir kez Avrupa ikincisi (2011), bir kez Avrupa üçüncüsü (2013) olarak kürsüye çıkmıştı.

İTALYAN SATRANCI

Bugün iki İtalyan teknik adam, Türkiye ve Sırbistan'ın başarısı için ter dökecek.

Olimpiyatlarda birer ikincilik ve üçüncülüğü olan Sırbistan'ın dünya şampiyonalarında 2 altın, 1 bronzu; Avrupa şampiyonalarında ise 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor. 2019'da Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Millerimizin başantrenörlüğünü, Türk voleyboluna damga vuran isimlerden Giovanni Guidetti yapıyordu.

Zoran Terzic'in çalıştırdığı Sırbistan, mutlu sona ulaşan taraf olmuştu. Sırbistan bu kez Guidetti ve Türk yardımcısı Ahmetcan Erşimşek'in yönetiminde sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlı takımımız ise Sırbistan'ı daha önce dünya şampiyonu yapan Daniele Santarelli ile hedefine ulaşmaya çalışacak.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Filenin Sultanları resmi maçlarda üst üste 14 maçtır yenilmiyor.

FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyondaki son 6 sınavını kazanan Ay-Yıdızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı galip bitirdi. Milliler bu 14 maçta rakiplerine sadece 6 set verdi.

TÜRKİYE FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı final maçı 3 Eylül Pazar günü saat 21.00'te oynanacak. Sırbistan ile oynanacak final mücadelesi Brüksel'de yapılacak. Müsabaka TRT 1'de canlı yayınlanacak.