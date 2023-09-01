Ebrar Karakurt, 'Müslüman Türkler sana tahammül ediyor' diyen kişiye verdiği yanıtı pankart yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncu Ebrar Karakurt, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Ebrar Karakurt, 'Müslüman Türkler sana tahammül ediyor' diyen kişiye verdiği yanıtı pankart yaptı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt geçtiğimiz haftalarda kendisini 'Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz' diyen Abdulhamit isimli bir kişiye 'Boş yapma Abdulhamit' diyerek yanıt vermiş, Karakurt'un paylaşımı gündem olmuştu.

PANKART YAPTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı yenerek finale yükseldi.

Maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karakurt, geçtiğimiz günlerde kendisini hedef alan kişiye verdiği yanıtı pankart yaptığı anların fotoğrafını paylaştı.

Karakurt'un paylaştığı fotoğraf şöyle:

Ebrar Karakurt, 'Müslüman Türkler sana tahammül ediyor' diyen kişiye verdiği yanıtı pankart yaptı - Resim : 1

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