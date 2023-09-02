Melih Gökçek yine ayarı kaçırdı, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a hakaret etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda dün İtalya'yı mağlup ederek finale adını yazdırmış, maç sonrası milli voleybolcu Ebrar Karakurt yaptığı paylaşım üzerinden iktidara yakın isimler ve troller tarafından hedef alınmıştı.

GÖKÇEK HAKARET ETTİ

Milli yıldızı bugün de AKP’nin görevden aldığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hedef aldı. Karakurt’un “Boş yapma Abdülhamid” yanıtına gönderme yapan Gökçek, şöyle yazdı:

“Sen milli takıma layık olmayan bir LGBTL’lisin. Abdülhamid’e saldırdığına göre senin kökünü araştırmak gerek. Bir sporcu siyaset yapacaksa sporu bıraksın. Atın bunu milli takımdan. Milli takıma leke düşmesin.”