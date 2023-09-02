Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi sahnesinde: İşte maç programı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapılan kura çekiminde D Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapılan kura çekiminde Beşiktaş, D Grubu'nda Belçika'dan Club Brugge, Norveç'ten Bodo/Glimt, İsviçre'den Lugano ile eşleşmişti. Siyah-beyazlıların maç programı da belli oldu.
Kartal, grubun ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki maç programı şöyle:
21 Eylül Perşembe
- Club Brugge - Beşiktaş
5 Ekim Perşembe
- Beşiktaş - Lugano
26 Ekim Perşembe
- Bodo/Glimt - Beşiktaş
9 Kasım
- Beşiktaş - Bodo/Glimt
30 Kasım
- Beşiktaş - Club Brugge
14 Aralık
- Lugano - Beşiktaş
Kaynak: Gerçek Gündem
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