Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi sahnesinde: İşte maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapılan kura çekiminde D Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.

Son Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi sahnesinde: İşte maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapılan kura çekiminde Beşiktaş, D Grubu'nda Belçika'dan Club Brugge, Norveç'ten Bodo/Glimt, İsviçre'den Lugano ile eşleşmişti. Siyah-beyazlıların maç programı da belli oldu.

Kartal, grubun ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki maç programı şöyle:

21 Eylül Perşembe

- Club Brugge - Beşiktaş

5 Ekim Perşembe

- Beşiktaş - Lugano

26 Ekim Perşembe

- Bodo/Glimt - Beşiktaş

9 Kasım

- Beşiktaş - Bodo/Glimt

30 Kasım

- Beşiktaş - Club Brugge

14 Aralık

- Lugano - Beşiktaş

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş
Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı: İşte maç programı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı
Et haşlama yaparken deneyin. Lezzeti katlanıyor ve lokum gibi pişiyor Et haşlama yaparken deneyin. Lezzeti katlanıyor ve lokum gibi pişiyor
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans ligi fikstürü belli oldu Fenerbahçe'nin Konferans ligi fikstürü belli oldu
Tavuk nar gibi kızarıyor! Tavada kanat kızartırken işte bilmeniz gereken tüyo Tavuk nar gibi kızarıyor! Tavada kanat kızartırken işte bilmeniz gereken tüyo
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı: 'Hızlıca halletmemiz gerekiyor' Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı: 'Hızlıca halletmemiz gerekiyor'
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu kez kuvvetli geliyor Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu kez kuvvetli geliyor
Ekonomi dünyasını sarsan ölüm: Henüz 35 yaşında hayatını kaybetti Ekonomi dünyasını sarsan ölüm: Henüz 35 yaşında hayatını kaybetti
İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar
300 bin liralık tatil, hayatını kabusa çevirdi: Bu firmadan tur alırken dikkat! 300 bin liralık tatil, hayatını kabusa çevirdi: Bu firmadan tur alırken dikkat!