Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi sahnesinde: İşte maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapılan kura çekiminde Beşiktaş, D Grubu'nda Belçika'dan Club Brugge, Norveç'ten Bodo/Glimt, İsviçre'den Lugano ile eşleşmişti. Siyah-beyazlıların maç programı da belli oldu.

Kartal, grubun ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki maç programı şöyle:

21 Eylül Perşembe

- Club Brugge - Beşiktaş

5 Ekim Perşembe

- Beşiktaş - Lugano

26 Ekim Perşembe

- Bodo/Glimt - Beşiktaş

9 Kasım

- Beşiktaş - Bodo/Glimt

30 Kasım

- Beşiktaş - Club Brugge

14 Aralık

- Lugano - Beşiktaş

Kaynak: Gerçek Gündem