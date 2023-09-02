Fenerbahçe'nin UEFA Konferans ligi fikstürü belli oldu

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrası H Grubu'nda mücadele edecek Fenerbahçe'nin fikstürü açıklandı. Sarı-lacivertliler ilk maçta evinde Nordsjaelland ile oynayacak.

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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe, H Grubu'nda Bulgaristan'dan Ludogorets, Slovakya'dan Spartak Trnava, Danimarka'dan Nordsjaelland ile eşleşmişti.

Kanarya, grubun ilk maçında İstanbul'da Nordsjaelland ile karşılaşacak. İkinci maçta Spartak Trnava'ya konuk olacak Fenerbahçe, 3. maçta ise Ludogorets'i konuk edecek. Grubun 4. müsabakasında Bulgaristan'da Ludogorets ile oynayacak Fenerbahçe, 5. karşılaşmada ise deplasmanda Nordsjaelland ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler grup aşamasının son maçında sahasında Spartak Trnava ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maç programı şöyle:

21 Eylül Perşembe

- Fenerbahçe - Nordsjaelland

5 Ekim Perşembe

- Spartak Trnava - Fenerbahçe

26 Ekim Perşembe

- Fenerbahçe - Ludogorets

9 Kasım

- Ludogorets - Fenerbahçe

30 Kasım

- Nordsjaelland - Fenerbahçe

14 Aralık

- Fenerbahçe - Spartak Trnava

Kaynak: Gerçek Gündem

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