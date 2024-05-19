İstanbul'da Filistin'e destek gösterileri: Eminönü'nde meşaleli yürüyüş, Esenler'de 'Özgürlük' dansı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "İşgalin son bulması ve Filistin'in özgürlüğü için meşalelerle yürüyoruz" sloganıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden Eminönü Meydanı'na meşaleli yürüyüş düzenlendi. Akşam namazının ardından Ayasofya önünde toplanan kalabalık, ellerinde meşalelerle duygusal bir yürüyüşe geçerek Filistin'e olan desteklerini dile getirdi.

ESENLER'DE 'ÖZGÜRLÜK' DANSI

Esenler Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3. Esenler Gençlik Günleri'nde de Filistin'e destek gösterildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi" büyük ilgi çekti. Gençlerin Filistin bayrakları ve "Filistin Özgürdür" yazılı pankartlar taşıyarak coşkulu bir şekilde sunduğu dans gösterisi, izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak: AA