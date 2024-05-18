İstanbul Valiliği açıkladı: Arnavutköy'de operasyon sırasında polise ateş açıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim sırasında güvenlik güçlerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

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İstanbul Valiliği açıkladı: Arnavutköy'de operasyon sırasında polise ateş açıldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon sırasında güvenlik güçlerine ateş açıldı. Karşılık verilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Saat 16.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana olaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bölgede uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerimiz, bir araca denetim amacıyla yaklaşmış ancak araçta bulunan E.K. ve H.Ç. isimli şahıslar tarafından ekiplerimize ateş açılmıştır. Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hastanede hayatını kaybetmiştir. H.Ç.’nin ise tedavisi devam etmektedir.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Şahıslarla ilgili yapılan sorgulamada ise; E.K.'nın kasten yaralama, hırsızlık vb. suçlardan toplam 13, H.Ç.'nin ise toplam 6 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir"

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