Ümraniye'de gecekondu yangını apartmana sıçradı: Hasar büyük

Ümraniye'nin Hekimbaşı Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararak yanındaki üç katlı apartmanın çatısına da sıçradı.

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Ümraniye'nin Hekimbaşı Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yanındaki apartmana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; İddiaya göre, bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre tüm evi sardı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yan taraftaki üç katlı apartmanın çatısına sirayet etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda evlerde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri gecekonduyu ve 3 katlı binada yaşayan vatandaşları tahliye ederek, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili konuşan Necmettin Sargınç, "Birden ev alev aldı. Neden olduğunu bilmiyorum. Alevler bizim binaya sıçradı. Üst kat alev altında kaldı. Ölen veya yaralanan yok" dedi.

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