Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin ihbar üzerine girdikleri bir evde patlama meydana geldi. Patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Beldesi'nde, jandarma ekiplerinin ihbar üzerine girdikleri bir evde patlama meydana geldi.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi. Söz konusu adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

5'İ JANDARMA PERSONELİ 7 KİŞİ YARALANDI

Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçede ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı bağ evinde incelemede bulunmak üzere uzman ekipler sevk edildi.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin yaptığı paylaşımda, olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirterek, yaralanan jandarma personeline geçmiş olsun dileklerini sundu.

Hatipoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personelimiz ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.

Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır.

Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.''

Son Güncelleme:
İzmir'de dehşet: Balkondan eşya fırlatarak mahalleliyi tehlikeye attı İzmir'de dehşet: Balkondan eşya fırlatarak mahalleliyi tehlikeye attı
Türkiye’de en çok iflas eden 5 il belli oldu. Peş peşe iflas haberleri geliyor Türkiye’de en çok iflas eden 5 il belli oldu. Peş peşe iflas haberleri geliyor
Marmaris açıklarında Türk sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında Türk sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
E-devlet üzerinden 81 ilde herkesin kontrol etmesi istendi! Birikmiş paranız olabilir E-devlet üzerinden 81 ilde herkesin kontrol etmesi istendi! Birikmiş paranız olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü coşkuyla gerçekleşti Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü coşkuyla gerçekleşti
Güncel faiz oranlarıyla 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu
Merkez Bankası açıkladı, rakamlar değişti: Dolar kuru, 13 gün sonra bu rakamı görecek! Dolar kuru, 13 gün sonra bu rakamı görecek!
Çöl tozu çok fena geliyor: En çok etkilenecek yerler belli oldu... Tam 1 hafta sürecek Çöl tozu çok fena geliyor: En çok etkilenecek yerler belli oldu
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabitlendi? Dolar kuru neden sabitlendi?