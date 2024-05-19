Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Beldesi'nde, jandarma ekiplerinin ihbar üzerine girdikleri bir evde patlama meydana geldi.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi. Söz konusu adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

5'İ JANDARMA PERSONELİ 7 KİŞİ YARALANDI

Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçede ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı bağ evinde incelemede bulunmak üzere uzman ekipler sevk edildi.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin yaptığı paylaşımda, olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirterek, yaralanan jandarma personeline geçmiş olsun dileklerini sundu.

Hatipoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personelimiz ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.

Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır.

Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.''