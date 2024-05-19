Özgür Özel'den Tokat'taki patlamaya ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada yaralanan jandarma personeli ve siviller için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Özgür Özel'den Tokat'taki patlamaya ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Beldesi'nde, jandarma ekiplerinin ihbar üzerine girdikleri bir evde meydana gelen patlama sonucu yaralanan 5'i jandarma 7 kişi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Özel, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tokat Erbaa'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma 7 yurttaşımıza acil şifalar diliyorum. Yaralıların Tokat'ta sürmekte olan tedavileri ve durumlarını yakından takip ediyoruz."

Öte yandan Özel'in Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ı süreci yakından takip etmesi için görevlendirdiği öğrenildi.

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