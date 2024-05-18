Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sahil işgaline son veriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sahillerin işgaline karşı "Denizler Halkındır" sloganıyla yeni bir hareket başlattıklarını açıkladı. Bu proje kapsamında tüm kaçak yapılar yıkılacak, yeni halk plajları açılacak ve yatlar için günlük 100 euro ücret alınacak.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sahil işgaline son veriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni bir "Denizler Halkındır" projesini açıkladı. Bu kapsamda, ülke genelinde yeni halk plajları açılacak ve tüm kaçak yapılar yıkılacak.

Özhaseki, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsü olduğunu belirterek, sahil şeritlerindeki işgallere son vereceklerini söyledi. Bakan, sahillerdeki kaçak yapıların tespiti ve yıkımı için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

"Denizler Halkındır" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Hatay'dan Artvin'e kadar uzanan sahil şeridindeki tüm kaçak yapılar kaldırılacak. Vatandaşların denize erişimini engelleyen tüm unsurlar temizlenecek. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yeni halk plajları açılacak. Çevre Ajansı, bu plajları işletecek.

Özhaseki, sahillerdeki binlerce yatın çevreye verdiği zararı önlemek için de önlemler aldıklarını açıkladı. Buna göre, yatlar için 50 metre aralıklarla "mapa şamandıralar" kurulacak ve bağlanan her yat için günlük 100 euro ücret alınacak. Bakanın ifadesine göre, gemilerin de çevre kirliliğine yol açtığı ve bunun için ağır cezalar uygulandığı belirtildi.

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