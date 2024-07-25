Yüzlerce Aile Gelir Elde Ediyor! Hasat Edilen Ürünler Yurt Dışına Bile Gönderiliyor

Malatya’nın son yıllarda tarım ve hayvancılık sektörlerinde önemli bir noktaya geldiğini kaydeden. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Malatya dünya kuru kayısı merkezi gibi görünse de, tarım ve hayvancılıkta farklı ürünlerde çok önemli bir noktaya geldi. Bu durumda son 10 yıl da kentte inşa edilen yeni barajlar önemli bir görev üstlendi. Boztepe Recai Kutan Barajı sayesinde 90 bin dekarlık arazi suya kavuştu. Bununla birlikte bölgede tarımsal verimlilik artarak ürün çeşitliği çoğaldı” dedi.