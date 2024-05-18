Memleket Partisi, 'Genel Merkez kapandı' iddialarını yalanladı: Kapanmadı, taşındı
Sosyal medyada çıkan "Memleket Partisi Genel Merkezi kapandı" iddialarına karşı partiden açıklama geldi.
Memleket Partisi, basında ve sosyal medyada yer alan "Memleket Partisi Genel Merkezi kapandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
'KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'
Memleket Partisi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Kamuoyuna Duyurulur
Memleket Partisi Genel Merkezimiz; Yukarı Öveçler Mahallesi 1290. Sokak No:4 Çankaya/Ankara adresinden, Fatih Sultan Mahallesi, 2700. Cadde Arp Kule İş Merkezi No:3/3 Etimesgut/Ankara adresine taşınmıştır. Genel Merkezimizin kapanması söz konusu değildir.
Memleket Partisi Seçim otobüsümüz ise yeni otobüs giydirmesi için sökülmüş olup yeni tasarımımız giydirilip faaliyete geçecektir.'
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