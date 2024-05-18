Memleket Partisi, 'Genel Merkez kapandı' iddialarını yalanladı: Kapanmadı, taşındı

Sosyal medyada çıkan "Memleket Partisi Genel Merkezi kapandı" iddialarına karşı partiden açıklama geldi.

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Memleket Partisi, 'Genel Merkez kapandı' iddialarını yalanladı: Kapanmadı, taşındı

Memleket Partisi, basında ve sosyal medyada yer alan "Memleket Partisi Genel Merkezi kapandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Memleket Partisi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kamuoyuna Duyurulur

Memleket Partisi Genel Merkezimiz; Yukarı Öveçler Mahallesi 1290. Sokak No:4 Çankaya/Ankara adresinden, Fatih Sultan Mahallesi, 2700. Cadde Arp Kule İş Merkezi No:3/3 Etimesgut/Ankara adresine taşınmıştır. Genel Merkezimizin kapanması söz konusu değildir.

Memleket Partisi Seçim otobüsümüz ise yeni otobüs giydirmesi için sökülmüş olup yeni tasarımımız giydirilip faaliyete geçecektir.'

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