FIVB Milletler Ligi: Filenin Sultanları İtalya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya'ya 3-1 yenilerek, Milletler Ligi'nde ikinci mağlubiyetini aldı. Geçen yıl Milletler Ligi'nde şampiyon olan 'Filenin Sultanları', bu yıl açılış maçında İtalya'ya karşı mücadele etti.

İlk sette zorlu bir mücadele sonucunda 27-25 önde tamamlayan Türkiye, ikinci seti 25-21 kaybederek skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette öne geçmeyi başaran Türkiye, ancak İtalya'nın hücumdaki verimliliğiyle seti 25-21 kazanarak durumu 1-2 yaptı. Dördüncü sette İtalya'nın etkili performansı sonucunda maçı 3-1 kazanmasıyla Türkiye ikinci mağlubiyetini aldı.

RAKİBİ FRANSA OLACAK

Millilerin yarınki rakibi Fransa olacak. Bu seneki ilk sınavını veren ay-yıldızlı ekip, Fransa ile karşılaşacak. İtalya ise ilk hafta mücadelelerini tamamladı ve üç galibiyet elde etti. Maçta fair play kartları da dağıtıldı, oyuncuların centilmence davranışlarına vurgu yapıldı.