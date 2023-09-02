Fenerbahçe'den İngiltere'ye bir genç oyuncu daha gitti!

Fenerbahçe, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Bora Aydınlık'ı İngiliz ekiplerinden Hull City'ye kiraladığını duyurdu.

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Fenerbahçe'den İngiltere'ye bir genç oyuncu daha gitti!

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın Manchester United'a transfer olduğunu duyurmasının ardından 18 yaşındaki forvet oyuncusu Bora Aydınlık'ı İngiliz ekiplerinden Hull City'ye kiraladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere’nin Hull City Kulübü'ne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz."

Fenerbahçe'den İngiltere'ye bir genç oyuncu daha gitti! - Resim : 1
Bora Aydınlık

BORA AYDINLIK KİMDİR?

Bora Aydınlık, 9 Mayıs 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde doğmuştur. 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Türkiye ve ABD'nin çifte vatandaşı olan Bora, forvet ve sol kanat pozisyonlarında oynamaktadır. Sağ ayağını kullanmaktadır.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Bora Aydınlık, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe U16 takımı ile 24 maça çıkarak 7 gol atmıştır. 2021-2022 sezonunda ise Fenerbahçe U19 takımı ile 20 maça çıkarak 5 gol atmıştır.

Türkiye U19 Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alan Bora Aydınlık, Avrupa U19 Şampiyonası'nda 2 maça çıkmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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