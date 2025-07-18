Yemek Pişirirken Tencerenin Kapağına Dikkat! Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu

Mutfakta yemek pişirirken tencerenin kapağını kapatmak mı yoksa açık bırakmak mı gerektiği, uzun zamandır evde yemek yapanların tartıştığı bir konuydu. Bu konuda nihayet bilimsel bir açıklama geldi. Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR), yayınladığı yeni yönergelerde, pişirme sırasında kapağın kapalı olmasının sağlık ve verimlilik açısından önemli avantajlar sunduğunu ortaya koydu.

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Yemek Pişirirken Tencerenin Kapağına Dikkat! Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu
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ICMR uzmanlarına göre, yiyecekler pişirilirken açıkta bırakılırsa, gıdalarda bulunan vitamin ve minerallerin önemli bir kısmı havayla temas sonucu kayba uğruyor. Ancak tencere veya tavanın kapağı kapatıldığında, buhar içeride kalıyor, sıcaklık dengesi sağlanıyor ve yemekler daha hızlı pişiyor. Bu durum hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de besin öğelerinin korunmasına katkı sunuyor.

Yemek Pişirirken Tencerenin Kapağına Dikkat! Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu - Resim : 1

BESİN DEĞERİ HAVAYLA TEMAS OLUNCA AZALIYOR

Bilim insanları özellikle yeşil sebzelerin pişirme sırasında hava ile temas ettiğinde bazı besin maddelerini daha kolay kaybettiğini belirtiyor. Yapraklı sebzelerde gözle görülür renk değişimleri yaşansa da, bu pişirme yöntemi sayesinde önemli miktarda besin hala korunabiliyor.

Konseyin yayımladığı açıklamada şu ifadelere de yer veriliyor:

Doğru pişirme yöntemi sadece lezzet ve görünüm açısından değil, aynı zamanda sindirimi kolaylaştırmak ve besinlerin vücut tarafından daha verimli emilmesini sağlamak açısından da büyük önem taşır.

Yemek Pişirirken Tencerenin Kapağına Dikkat! Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu - Resim : 2

EN SAĞLIKLI YÖNTEM BUHAR VE BASINÇLA PİŞİRME

ICMR uzmanları, tüm pişirme teknikleri arasında buharda pişirme ve düdüklü tencere kullanmanın en faydalı yöntemler olduğunu vurguluyor. Özellikle sebze yemeklerinde bu tekniklerin, antioksidan ve polifenol gibi değerli bileşenlerin oranını artırdığı ifade ediliyor.

Buna karşılık kızartma gibi yöntemlerde yüksek ısı nedeniyle ciddi besin kayıplarının yaşandığına dikkat çekiliyor. Buharda veya basınçlı pişirme sayesinde hem sağlıklı hem de daha besleyici sofralar hazırlamak mümkün hale geliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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