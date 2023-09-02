Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı: İşte maç programı

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'nde maç programı açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray, A Grubu'nda Almanya'dan Bayern Münih, İngiltere'den Manchester United, Danimarka'dan Kopenhag ile eşleşmişti.

İLK MAÇ KOPENHAG'LA

Aslan grubun ilk maçında İstanbul'da Kopenhag ile karşılaşacak. Cimbom daha sonra Manchester United'a konuk olacakken, 3. maçta ise Bayern Münih'i ağırlayacak. Grubun 4. müsabakasında Almanya'da Bayern Münih ile oynayacak Galatasaray, 5. karşılaşmada ise evinde Manchester United ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar grup aşamasının son müsabakasında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı şöyle:

20 Eylül Çarşamba

- Galatasaray - Kopenhag

3 Ekim Salı

- Manchester United - Galatasaray

24 Ekim Salı

- Galatasaray - Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba

- Bayern Münih - Galatasaray

29 Kasım Çarşamba

- Galatasaray - Manchester United

12 Aralık Salı

- Kopenhag - Galatasaray

Kaynak: Gerçek Gündem