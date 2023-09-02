Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı: İşte maç programı

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçta evinde Kopenhag ile oynayacak.

Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı: İşte maç programı

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'nde maç programı açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray, A Grubu'nda Almanya'dan Bayern Münih, İngiltere'den Manchester United, Danimarka'dan Kopenhag ile eşleşmişti.

İLK MAÇ KOPENHAG'LA

Aslan grubun ilk maçında İstanbul'da Kopenhag ile karşılaşacak. Cimbom daha sonra Manchester United'a konuk olacakken, 3. maçta ise Bayern Münih'i ağırlayacak. Grubun 4. müsabakasında Almanya'da Bayern Münih ile oynayacak Galatasaray, 5. karşılaşmada ise evinde Manchester United ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar grup aşamasının son müsabakasında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı şöyle:

20 Eylül Çarşamba

- Galatasaray - Kopenhag

3 Ekim Salı

- Manchester United - Galatasaray

24 Ekim Salı

- Galatasaray - Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba

- Bayern Münih - Galatasaray

29 Kasım Çarşamba

- Galatasaray - Manchester United

12 Aralık Salı

- Kopenhag - Galatasaray

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi
Son Güncelleme:
Ebrar Karakurt, 'Müslüman Türkler sana tahammül ediyor' diyen kişiye verdiği yanıtı pankart yaptı Ebrar Karakurt, 'Müslüman Türkler sana tahammül ediyor' diyen kişiye verdiği yanıtı pankart yaptı
Dana kavurmayı ziyan etmeyin. Ete lezzet katan tüyoyu 25 yıllık aşçı açıkladı Dana kavurmayı ziyan etmeyin. Ete lezzet katan tüyoyu 25 yıllık aşçı açıkladı
Fenerbahçe'den İngiltere'ye bir genç oyuncu daha gitti! Fenerbahçe'den İngiltere'ye bir genç oyuncu daha gitti!
Et haşlama yaparken deneyin. Lezzeti katlanıyor ve lokum gibi pişiyor Et haşlama yaparken deneyin. Lezzeti katlanıyor ve lokum gibi pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı: 'Hızlıca halletmemiz gerekiyor' Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı: 'Hızlıca halletmemiz gerekiyor'
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu kez kuvvetli geliyor Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu kez kuvvetli geliyor
Ekonomi dünyasını sarsan ölüm: Henüz 35 yaşında hayatını kaybetti Ekonomi dünyasını sarsan ölüm: Henüz 35 yaşında hayatını kaybetti
İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar
300 bin liralık tatil, hayatını kabusa çevirdi: Bu firmadan tur alırken dikkat! 300 bin liralık tatil, hayatını kabusa çevirdi: Bu firmadan tur alırken dikkat!