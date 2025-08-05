Galatasaray’dan Osimhen Transferi Sonrası Bir Bomba Daha! 32 Milyon Euroluk Sağ Bek İmzayı Atıyor
Galatasaray’da transfer bombaları peş peşe geliyor. Hücum hattını Victor Osimhen ile güçlendiren sarı-kırmızılı yönetim sağ bek bölgesine takviye yapmak için düğmeye bastı. Yönetim 32 milyon euroluk yıldızı getiriyor. İşte yapılacak transfer teklifi…
Kaynak: Sabah
Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk hedefi için güçlü bir kadro kurma peşinde olan Galatasaray’dan flaş bir hamle geldi. Cimbom, sağ bek bölgesine yılın transferini gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda yönetim sağ bek bölgesi için rotasını Almanya’ya çevirdi ve önemli bir ismi gündeme aldı.
Sabah’ın haberine göre Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Hırvat sağ bek Josip Stanisic’i transfer etmek istiyor.
Almanya doğumlu Hırvat yıldız için kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonu olmadan oyuncuyu almaya çalışıyor. Stanisic geçen sezon bir opsiyon bulunmadan Leverkusen forması giymişti.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu geçen sezon Leverkusen formasıyla çıktığı 26 maçta 2 asist yaptı. Bu sezon Bayern Münih’e geri dönen futbolcu 5 maçta forma giydi.