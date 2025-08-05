Galatasaray’dan Osimhen Transferi Sonrası Bir Bomba Daha! 32 Milyon Euroluk Sağ Bek İmzayı Atıyor

Galatasaray’da transfer bombaları peş peşe geliyor. Hücum hattını Victor Osimhen ile güçlendiren sarı-kırmızılı yönetim sağ bek bölgesine takviye yapmak için düğmeye bastı. Yönetim 32 milyon euroluk yıldızı getiriyor. İşte yapılacak transfer teklifi…

Kaynak: Sabah

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Galatasaray’dan Osimhen Transferi Sonrası Bir Bomba Daha! 32 Milyon Euroluk Sağ Bek İmzayı Atıyor - Resim: 1

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk hedefi için güçlü bir kadro kurma peşinde olan Galatasaray’dan flaş bir hamle geldi. Cimbom, sağ bek bölgesine yılın transferini gerçekleştiriyor.

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Galatasaray’dan Osimhen Transferi Sonrası Bir Bomba Daha! 32 Milyon Euroluk Sağ Bek İmzayı Atıyor - Resim: 2

Bu kapsamda yönetim sağ bek bölgesi için rotasını Almanya’ya çevirdi ve önemli bir ismi gündeme aldı.

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Galatasaray’dan Osimhen Transferi Sonrası Bir Bomba Daha! 32 Milyon Euroluk Sağ Bek İmzayı Atıyor - Resim: 3

Sabah’ın haberine göre Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Hırvat sağ bek Josip Stanisic’i transfer etmek istiyor.

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Galatasaray’dan Osimhen Transferi Sonrası Bir Bomba Daha! 32 Milyon Euroluk Sağ Bek İmzayı Atıyor - Resim: 4

Almanya doğumlu Hırvat yıldız için kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonu olmadan oyuncuyu almaya çalışıyor. Stanisic geçen sezon bir opsiyon bulunmadan Leverkusen forması giymişti.

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Galatasaray’dan Osimhen Transferi Sonrası Bir Bomba Daha! 32 Milyon Euroluk Sağ Bek İmzayı Atıyor - Resim: 5

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu geçen sezon Leverkusen formasıyla çıktığı 26 maçta 2 asist yaptı. Bu sezon Bayern Münih’e geri dönen futbolcu 5 maçta forma giydi.

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