NOW TV ile transferde anlaşma sağlandı. Yeni isim geliyor

NOW TV'den yeni transfer. Gaddar’a “Teyze” geliyor... Yeni karaktere kim hayat verecek belli oldu

NOW TV ile transferde anlaşma sağlandı. Yeni isim geliyor

NOW TV'nin popüler dizisi Gaddar'a heyecan verici bir transfer gerçekleşiyor. Artık "Teyze" karakteri de diziye katılıyor. Yapılan duyuruya göre, yeni karaktere hayat verecek isim de belli oldu.

Gaddar dizisinin kadrosuna katılan "Teyze" karakterini canlandıracak olan isim, merakla beklenen bir isim oldu. Yeni karaktere, deneyimli oyuncu Ece Özdikici hayat verecek

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW’ın cuma akşamları yayınlanan Ay Yapım imzalı dizisi Gaddar’ın bu akşamki bölümünde işlenen hikâye Adnan Oktar ve kediciklerini hatırlattı.

NOW TV ile transferde anlaşma sağlandı. Yeni isim geliyor - Resim : 1

Gaddar dizisinin yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşuyor. Sinan Öztürk’ün yönettiği dizinin yeni bölüm hikâyesinde bir suç örgütü ele alınacak. Değerli oyuncu Arif Pişkin’in yanı sıra diziye Ece Özdikici de konuk oluyor. Başarılı oyuncu dizide “Teyze” lakaplı karaktere hayat verecek.

Öte yandan Çağatay Ulusoy’un başrolünü oynadığı Gaddar’ın final yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Kulislerde yüksek maliyetli dizilerin başında helen iddialı projenin reytingleri yükselmezse 20. Bölümde biteceği konuşuluyor.

Reyting düşüşü Star TV'yi harekete geçirdi. İddialı dizi için final kararı çıktıReyting düşüşü Star TV'yi harekete geçirdi. İddialı dizi için final kararı çıktıGözden Kaçmasın

TRT1'in yeni sezon onayı verdiği diziler belli oldu. Rekortmen dizi için final kararı verildiTRT1'in yeni sezon onayı verdiği diziler belli oldu. Rekortmen dizi için final kararı verildiGözden Kaçmasın

GADDAR'A 2.SEZON ONAYI

Haziran ayında sezon finali yapacak olan Gaddar dizisinin ikinci sezonda da devam edeceği öğrenildi.

Kayısı çekirdeklerini hasat sonrası çöpe atmayın. Bakın 1 avuç yenilirse ne oluyor Kayısı çekirdeklerini hasat sonrası çöpe atmayın. Bakın 1 avuç yenilirse ne oluyor
Star TV Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik veda: Artık dizide yer almayacak Star TV Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik veda: Artık dizide yer almayacak
TRT1'de beklenmedik veda. Teşkilat dizisinde artık yer almayacak 2 isim TRT1'de beklenmedik veda. Teşkilat dizisinde artık yer almayacak 2 isim
Aracınızın kapısındaki bu detaya dikkat! Hayati öneme sahip... Aracınızın kapısındaki bu detaya dikkat! Hayati öneme sahip...
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, tarih verdi: Sizi o ay için hazırlıyorum, dananın kuyruğu kopacak! İslam Memiş: Sizi o ay için hazırlıyorum, dananın kuyruğu kopacak!
Meteoroloji uzmanından kritik açıklama: Cumartesi günü başlıyor! Meteoroloji uzmanından kritik açıklama
Enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı Memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı
Astrologlar açıkladı: Gizli dâhiler en çok bu burçlardan çıkıyor! Gizli dâhiler en çok bu burçlardan çıkıyor!
Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı