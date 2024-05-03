NOW TV ile transferde anlaşma sağlandı. Yeni isim geliyor

NOW TV'nin popüler dizisi Gaddar'a heyecan verici bir transfer gerçekleşiyor. Artık "Teyze" karakteri de diziye katılıyor. Yapılan duyuruya göre, yeni karaktere hayat verecek isim de belli oldu.

Gaddar dizisinin kadrosuna katılan "Teyze" karakterini canlandıracak olan isim, merakla beklenen bir isim oldu. Yeni karaktere, deneyimli oyuncu Ece Özdikici hayat verecek

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW’ın cuma akşamları yayınlanan Ay Yapım imzalı dizisi Gaddar’ın bu akşamki bölümünde işlenen hikâye Adnan Oktar ve kediciklerini hatırlattı.

Gaddar dizisinin yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşuyor. Sinan Öztürk’ün yönettiği dizinin yeni bölüm hikâyesinde bir suç örgütü ele alınacak. Değerli oyuncu Arif Pişkin’in yanı sıra diziye Ece Özdikici de konuk oluyor. Başarılı oyuncu dizide “Teyze” lakaplı karaktere hayat verecek.

Öte yandan Çağatay Ulusoy’un başrolünü oynadığı Gaddar’ın final yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Kulislerde yüksek maliyetli dizilerin başında helen iddialı projenin reytingleri yükselmezse 20. Bölümde biteceği konuşuluyor.

GADDAR'A 2.SEZON ONAYI

Haziran ayında sezon finali yapacak olan Gaddar dizisinin ikinci sezonda da devam edeceği öğrenildi.