Nedim Şener: Hakkında terör soruşturması olan DEM'li 27 belediye başkanına kayyum yolda

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, seçim kazanan 27 DEM’li belediye başkanı hakkında soruşturma ve yargılama bulunduğunu kaydetti. Şener, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmasının yasal zorunluluk olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme:
Nedim Şener: Hakkında terör soruşturması olan DEM'li 27 belediye başkanına kayyum yolda

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in imzasıyla DEM Parti'nin yönetici, üye ve bağlı belediyelerine yönelik soruşturmalar hakkında bilgi istendiğini belirterek, "Yani daha önce kapatılan PKK terör örgütünün partilerinin devamı olan PKK/DEM parti hakkında da kapatma davası için ilk adım atılmış oldu" dedi.

DEM Parti'nin seçim kazanan 78 belediye başkanından 27'si hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunduğunu kaydeden Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Haklarında kesinleşmiş hüküm bulunmayan yani soruşturma ve kovuşturma devam eden bu kişiler Adli Sicil Belgesi temiz çıktığı için seçime girebildiler. Ancak seçime girmelerinde yasal engel olmamasına rağmen haklarında terör örgütü suçlarından dolayı soruşturma ve kovuşturma devam ettiği için bu durum Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 45 ve 46. maddesince İçişleri Bakanlığı’na kayyum atanmasını zorunlu hale getiriyor.

Kısacası, kesinleşmiş hüküm olmadığı için seçime girme hakkı bulunan bu 27 PKK/DEM’li belediye başkanının hakkında soruşturma ve yargılama devam ettiğinden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa ve Belediye Kanunu’na göre kayyum atanması yasal zorunluluk. Bakanlığın çalışmaları da devam ediyor."

Yazının tamamı için tıklayın.

Etiketler
DEM Parti Nedim Şener
Son Güncelleme:
Bir Seçil Erzan vakası daha! Okul müdürü 'yüksek kâr' vaadiyle öğretmenlerin parasına kondu Okul müdürü 'yüksek kâr' vaadiyle öğretmenlerin parasına kondu
NOW TV ile transferde anlaşma sağlandı. Yeni isim geliyor NOW TV ile transferde anlaşma sağlandı. Yeni isim geliyor
CHP’li belediye başkanı gece yarısı direksiyona geçti, ilaçlama yaptı CHP’li belediye başkanı gece yarısı direksiyona geçti, ilaçlama yaptı
NOW TV değerini bilememiş ekrandan almıştı. Son reyting raporu şaşırtıyor NOW TV değerini bilememiş ekrandan almıştı. Son reyting raporu şaşırtıyor
ÇOK OKUNANLAR
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek, CHP'ye tepki: Altılı Masa olmasa yüzde 37’ye çıkabilecek miydiniz? Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek, CHP'ye tepki
Kahramanmaraş'ta ilkokul binasına el kondu: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dönüştürülecek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dönüştürülecek
Hacettepe Üniversitesi'nde "ülkücü grup" gerilimi: 40 cm pala ile öğrencilere saldırdılar 40 cm pala ile öğrencilere saldırdılar
Nedim Şener: Hakkında terör soruşturması olan DEM'li 27 belediye başkanına kayyum yolda DEM'li 27 belediye başkanına kayyum yolda!
AKP'nin 23 yıldır il başkanlığı olarak kullandığı bina satışa çıkarıldı AKP'nin 23 yıldır il başkanlığı olarak kullandığı bina satışa çıkarıldı