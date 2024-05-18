Duyurusuyla bile olay olmuştu! Kanal D'den Camdaki Kız'ın yerine yeni dizi

Kanal D ekranlarında yeni bir dizi ekrana gelecek. Yeni dizinin en az Camdaki Kız dizisi kadar reyting alması bekleniyor. Bu dizi için Kanal D'nin dev bütçeler ayırdığı öğrenildi. İşte Kanal D ekranında başlayacak olan yeni diziyle ilgili ilk bilgiler.

Kanal D'de yeni bir dizi başlıyor. Kanal D ekranlarından izleyicisi ile buluşacak olan "Yalan" dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre; Hakan İnan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme aldı. Aslıhan Güner'in başrolünde yer aldığı dizi kısa bir süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Yeni dizide çok sayıda ünlü isim yer alacak.

KADRODA HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi isimleri buluşturan dizi 27 Mayıs tarihindan itibaren her pazartesi izleyicisi ile buluşacak.