Finali kesinleşen NOW TV'nin sevilen dizisine Nilgün Belgün de dahil oluyor

NOW TV ekranlarında yayımlanan sevilen dizide flaş gelişme! Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 30. bölümde final yapacak olan NOW'un “Şahane Hayatım” dizisine yaşam enerjisi ve çalışkanlığıyla kendisine hayran bırakan çok usta bir isim konuk oyuncu olarak renklendirecek. Şahane Hayatım dizisinin eski bölümleri ise kanalın youtube kanalında yayında olmaya devam edecek.

NİLGÜN BELGÜN KONUK OYUNCU OLARAK KATILIYOR

“Şahane Hayatım” dizisi senaryosu, oyuncu kadrosu ve kurulan dünyasıyla sezonun en özel dizilerinin başında geliyor. Çağrı Bayrak’ın yönettiği, Ay Yapım imzalı dizi 30. Bölümde ekrana veda ediyor. Büyük finale doğru giderken sevilen diziye usta oyuncu Nilgün Belgün konuk oluyor.

PAVYON ŞARKICISI OLACAK

11. senedir devam eden ve yaklaşık 1000 kez sahnelediği tek kişilik oyunuyla büyük beğeni toplayan Belgün, önümüzdeki hafta “Şahane Hayatım”da Firuze karakterine hayat verecek ve eski bir pavyon şarkıcısı rolüyle seyirci karşısına çıkacak.