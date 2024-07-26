Dikkat Edilmezse Hasat Edilen Ürünler Çürüyor! Manavlar Domatesi Böyle Saklıyormuş

Satın aldığınız domatesin olgun ya da henüz olgunlaşmamış olması önemli değil; domateslerinizi her şartta oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz. Domates, iyice olgunlaştığında ve oda sıcaklığında saklandığında maksimum lezzete ulaşır. Önce soğuk bir domatesin, sonra da oda sıcaklığındaki bir domatesin tadına bakın; soğuk domatesin tüm lezzetinin gizlendiğini, dışarıdan yediğiniz domatesin ise son derece aromatik olduğunu göreceksiniz.



Oda sıcaklığında ne kadar dayanacakları ise olgunluk derecelerine bağlı. İyice olgunlaşmış bir domatesin hemen tüketilmesi gerekirken, daha az olgunlaşmış olanlar ılık ortam sıcaklığından faydalanacaktır. Rotman’a göre domatesleri saklamanın en iyi yolu, meyveler tüketilmeye hazır olana dek sapları altta kalacak şekilde oda sıcaklığında muhafaza etmek.