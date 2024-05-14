Kanal D'den Yargı dizisinin yerine yeni dizi! Kadrosu da açıklandı

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, final yapmaya hazırlanıyor. Ancak hayranları üzülmesin, çünkü yerine heyecan verici bir yeni dizi geliyor! Kanalın yeni dizisi, kadrosuyla birlikte merakla bekleniyor.

Kanal D'den Yargı dizisinin yerine yeni dizi! Kadrosu da açıklandı

Yargı'nın yerine gelecek olan yeni dizi, izleyicilere farklı bir hikaye ve heyecan dolu anlar vaat ediyor. Dizinin kadrosunda ise tanınmış isimlerin yer alacağı açıklandı. Bu isimler arasında diziye renk katacak pek çok yetenekli oyuncu bulunuyor.

Yargı'nın final yapmasının ardından ekrana gelecek olan yeni dizi, izleyicilere farklı bir soluk getirecek. Dizi severlerin heyecanla beklediği bu yapım, Kanal D'nin iddialı projelerinden biri olmaya aday.

Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman’ı buluşturan Süreç Film imzalı Yalan dizisinin gün basılan ilk fragmanı yayınlandı.

Kanal D'den Yargı dizisinin yerine yeni dizi! Kadrosu da açıklandı - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yalan” dizisi merakla bekleniyor. Yapımcılığına Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu‘nun imza attığı dizinin yayın tarihi açıklandı. Kızıl Goncalar’ın da sezon finali yapmasının ardından Yalan dizisi 27 Mayıs Pazartesi akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

Duygusal bir anne kız hikâyesini anlatan Yalan’da Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi birbirinden ünlü oyuncular rol alıyor. Hakan İnan’ın yönettiği dizinin senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu yazıyor.

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