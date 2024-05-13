Teşkilat'a ara veren TRT'den yeni dizi. Başrol oyuncusu da duyuruldu

TRT iddialı bir dizi projesiyle yaza hazırlanıyor. Kısa bir süre sonra Teşkilat dizisi sezon finali yapacak. TRT yeni dizi projesini şimdiden duyurdu

Teşkilat'a ara veren TRT'den yeni dizi. Başrol oyuncusu da duyuruldu

Teşkilat dizisi kısa bir süre sonra sezon finali yapacak. TRT yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT yeni dizi projesi başlattı. Cem Gelinoğlu’ndan “Beyaz Yaka” dizisi geliyor.

TRT’nin dijital platformu tabii için çekilen “Beyaz Yaka” dizisinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda kadroda çok sayıda genç yetenek yer alacak.

CEM GELİNOĞLU SETE DÖNÜYOR

Cem Gelinoğlu şu günlerde Antalya’da BKM imzalı “Tur Rehberi” filminin çekimleri için kamera karşısına geçiyor. Hakan Algül’ün yönettiği filmin aynı zamanda senaryosunu da yazan Gelinoğlu, Kurban bayramı sonrası bir de dizi çekecek. 25 Film imzalı “Beyaz Yaka” dizisi TRT’nin tabii platformunda yayınlanacak.

Teşkilat'a ara veren TRT'den yeni dizi. Başrol oyuncusu da duyuruldu - Resim : 1

YENİ DİZİ İÇİN BELLİ OLAN OYUNCULAR

Mini diziyi aynı zamanda senaryoyu da Murat ve Eray Kaman’la beraber yazan Koray Şahin yönetecek. Şirket ortamında geçen dizide başarılı oyuncu Cem Gelinoğlu “Yiğit Ekmekçioğlu” karakterine hayat verecek. Oyuncu görüşmeleri süren dizinin belli olan oyuncularının başında Müfit Kayacan (Kadri Kaya), Şinasi Yurtsever (Metin Demir) ve Eray Kaman (Selçuk Işık) yer alıyor.

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