Final İddiaları Vardı! Kanal D'den Yalan Dizisi İçin Değişiklik... Apar Topar Gitti

Başarılı yönetmen Ersoy Güler Kanal D’nin Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman’lı “Yalan” dizisinin yeni yönetmeni oldu. Ersoy Güler adını Show TV ekranlarında yayımlanan ''Yeni Gelin'' dizisiyle duyurmayı başarmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalan dizisi sezon için çekilmiş ancak yayın planı değişince de projenin yaz boyu her pazartesi ekrana gelmesine karar verilmişti. Süreç Film imzalı dizide önemli bir değişiklik yaşandı. Ersoy Güler yönetmenlik görevini Hakan İnan’dan devraldı. Ersoy Güler 9. Bölümden itibaren dizinin yönetmenliğini yapacak.

Güler, “Yalan”ın başrol oyuncusu Aslıhan Güner’le daha önce “Kuzey Yıldızı” dizisinde beraber çalışmıştı. Senaryosunu Leyla Uslu Öter‘in kaleme aldığı dizide Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman’a Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat eşlik ediyor.

YENİ SEZONDA OLACAK MI?

Kanal D ekranlarında yayımlanan ''Yalan'' dizisinib yeni sezonda olup olmayacağı henüz belli olmadı. Dizideki hikayenin hızlı ilerlemesi nedeniyle dizi yorumcuları dizinin yeni sezonda olmayacağını öne sürüyor. Dizinin özellikle yayımlanan son bölümünde gerçeklerin ortaya çıkması bu iddiaları da güçlendiriyor.