Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber

NOW TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi değiştirildi. Eylül'ün ilk haftası ekrana gelmesi beklenen dizinin Eylül sonunda ekrana geleceği öğrenildi.

Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber

Merakla beklenen Kızıl Goncalar dizisi için yayın tarihi değişikliği yapıldı. Gold Film’in başarılı oyuncuları Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı ve Mert Yazıcıoğlu'nu bir araya getiren dizi, Eylül ayının ilk haftasında ekrana gelmesi planlanıyordu. Ancak yapılan güncellemeler sonucunda dizinin yayın tarihi Eylül sonuna ertelendi.

Kızıl Goncalar dizisi, 30 Eylül Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak. Heyecanla beklenen yeni sezonun başlangıcı için geri sayım başladı. Dizinin hayranları, bu tarihi sabırsızlıkla beklemekte.

Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen sezon her pazartesi 9-10 reyting bandında kalarak en çok izlenen dizi olmayı başaran Kızıl Goncalar, 2. sezona çok iddialı bir hikâyeyle başlıyor. Eylülde sete çıkması ve en az iki bölüm stok yapılması planlanan dizide hikâye kaldığı yerden başlayacak. Kulis bilgilerine göre Şükrü Necati Şahin’in yazdığı, Ömür Atay’ın yönettiği dizinin 30 Eylül’de yayınlanacak birinci bölümü içinde zaman atlaması yaşanacak.

Yine gelen ilk haberlere göre ödüllü oyuncu Tolga Tekin’in bomba gibi giriş yaptığı diziden iki oyuncu ayrılacak. Ekibe bir kadın oyuncu dahil olacak. Meryem’e (Özgü Namal) hapishanede tanıştığı yeni bir arkadaş gelecek. Karakterin adı ve rolü kimin canlandıracağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

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