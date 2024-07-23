NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu

NOW TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisinin ne zaman ekrana döneceği belli oldu.

NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın heyecanla beklenen 2. sezon onayını vermesiyle birlikte izleyicilerin merakla beklediği yeni gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Dizinin hayranları tarafından merakla beklenen sorulardan biri de "Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman ekranda olacak?" oldu. Peki, Kızıl Goncalar'ın 2. sezonu ne zaman ekranda olacak?

Ulusalpost.com'daki habere göre; Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal'ın başrol kadrosunda yer aldığı NOW TV dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu.

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, 2. sezon onayını aldı ve hayranlarını sevindirdi. Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı dizi, yeni sezon için hazırlıklara başladı.

NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu - Resim : 1

KADROYA YENİ OYUNCULAR KATILACAK

Çekimlerin Ağustos'un son haftasında başlaması planlanırken, izleyiciler Eylül ayının ortasında yeni bölümlerle ekrana kavuşacaklar. Ayrıca yeni sezonla birlikte kadroya yeni oyuncuların dahil olacağı belirtilirken, oyuncu seçim süreci devam etmekte.

CÜNEYD EFENDİ DİZİDEN AYRILACAK MI?

Diziye ilişkin bazı dedikodular da gündeme gelmiş durumda. Özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterine veda edeceği yönünde çıkan söylentiler, doğru çıkmadı. Mert Yazıcıoğlu'nun Cüneyd karakterine devam edeceği ve kadroda yer alacağı kesinleşti.

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