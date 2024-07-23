Star TV'ye Veda Mı Ediyor? Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Yeni Anlaşma Yaptı

Yalı Çapkını dizisi Eylül ayında yeni bölümleriyle ekranda olacak. İddialara göre dizide Kazım karakterine can veren Diren Polatoğulları yeni dizi anlaşması yaptı ve Yalı Çapkını dizisien veda edebilir. Diren Polatoğulları'nın oynayacağı diziyle ilgili detaylar da belli oldu.

"One Way Ticket” kadrosu genişliyor

Dizidoktoru.com'daki habere göre; Efsanevi Dochi Dochi Media Prodüksiyon'un merakla beklenen Türk-İran ortak yapımı dijital dizisi "One Way Ticket," yıldızlarla dolu kadrosunu açıkladı.

Usta oyuncular Yurdaer Okur, Didem Balçın ve Diren Polatoğulları'nın yanı sıra, genç yetenek Demircan Kaçel ve Aytaç Uşun da bu heyecan verici projede yer alacak. İnsan kaçakçılığını konu alan bu 8 bölümlük sürükleyici yapım, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve İlhan Şen’in de bulunduğu dizi, dev oyuncu kadrosuyla yılın en dikkat çekici projelerinden biri olmaya aday.

Bu iddialı proje, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla şimdiden büyük ses getirdi. Erkan Petekkaya, Türk istihbaratçı Levent karakterine hayat verirken, eşi rolünde Didem Balçın, oğulları rolünde ise Demircan Kaçel izleyici karşısına çıkacak.

Ünlü yönetmen ve senarist Pouria Heidary Oureh’in kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğunda oturduğu "One Way Ticket,"de İlhan Şen, Cinayet Bürosu Komiser Yardımcısı Serdar karakteriyle sevenleriyle buluşacak. Diren Polatoğulları ise Emniyet Müdürü rolüyle ekranlara gelecek.



Bu yılın en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday "One Way Ticket," izleyicileri heyecan dolu bir serüvene davet ediyor. Hazırlanın, yıldızlar geçidi başlıyor!cileri heyecan dolu bir serüvene davet ediyor.