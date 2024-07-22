Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor

Evde sucuk pişirirken aklınızda bulunması gerekenler. Lüks restoranlarda sucuk, özel bir yöntemle pişirilerek lezzetini ve dokusunu koruyarak servis ediliyor.

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Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor

Sucuğun mükemmel bir şekilde pişirilmesi için öncelikle taze ve kaliteli malzemelerin seçilmesi gerekiyor. Daha sonra sucuk dilimlenerek özel bir tavada ya da ızgarada kısık ateşte pişiriliyor. Bu sayede sucuğun yağı yavaşça eriyerek ete nüfuz ediyor ve lezzetini arttırıyor.

SUCUK PİŞİRİRKEN DENEMENİZ GEREKEN TARİF

- İstenilen miktarda dilimlenmiş sucuk (4/1 kangal sucuk)
- Yarım çay bardağı su
- Arzuya göre biraz yağ (şart değil)
- Yine arzuya göre 1-2 damla limon suyu (şart değil)

Yapılışı:

Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor - Resim : 1
1. Sucuğu istediğiniz şekilde dilimleyin (daire, yarım daire) ve dilimlenen sucukları tavaya dizin.
2. Sucukların üstüne yarım çay bardağı su ekleyin. Su, sucuk dilimlerini hafifçe aşabilir, ancak çok fazla su eklememeye dikkat edin.
3. Tavanın altını açın ve su kaynamaya başladığında sucukları ters yüz ederek kısık ateşte pişirin. Sucuklar suyu çekip yağa kaldığında isteyenler biraz yağ ekleyebilir.
4. Tavayı ocaktan almadan önce isteyenler tavadaki sucuğun suyuna 1-2 damla limon suyu ekleyebilir. Bu, sucuğa lezzetli bir aroma verecektir.
5. İsteyenler, sucukları su ile beraber 2+2 toplamda 4 dakika pişirip sucukların haşlama suyunu lavaboya süzüp tavadaki sucuklara tereyağ eklemesi de yapabilir.
6. Dileyenler, pişmek üzere olan sucukların ortasına yumurta kırıp tavanın üstünü kapatarak sucuklu yumurtada pişirebilir. Bu durumda yumurtanın beyazı pişip sarısı katılaşmadan tava ocaktan alınmalıdır.

Pamuk sucuğunu bu şekilde pişirerek, lezzetli ve doyurucu bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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