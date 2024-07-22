Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor

Konserve menemen yaparken aklınızda bulunması gereken lezzet sırrı.

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Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor

Kış aylarında taze sebzelerin bulunmaması nedeniyle birçok kişi kışlık menemen hazırlamayı tercih etmektedir. Ancak, kışlık menemenin en büyük sorunlarından biri de zamanla ekşime eğilimi göstermesidir. Peki, kışlık menemen neden ekşir ve bu sorunu nasıl engelleyebiliriz? İşte size pratik bir çözüm önerisi...

Kışlık menemenin ekşimesinin en büyük nedenlerinden biri, sebzelerin uygun şekilde hazırlanmaması ve saklanmamasıdır. Bu nedenle, kışlık menemeninizi hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor - Resim : 1

ADIM ADIM KIŞLIK MENEMEN KONSERVESİNİN TARİFİ

Yaz Tadında Konserve Menemen Yapımı Tarifi İçin Malzemeler
5 kilo domates
Yarım kg biber
1 çay bardağı sıvı yağ

Fatma teyzenin bozulmayan konserve tarifinin detayları;

Domatesin kabuğunu soyup çok minik küpler halinde doğradım. Biberleri de incecik incecik kibar şekilde doğradım. Geniş bir tencereye domatesleri alıp suyunu çekene kadar orta ateşte pişirdim, yağ eklemesi yapmadım ve fazla karıştırmadım ki ezilmesin.

Bu sırada başka bir tencereye biberleri koydum. Biberleri de 5 kilo domates için yarım kilo kadar doğradım ama isteğe göre miktarı ayarlanabilir. Biberler tencereye alınır, üzerine sıvı yağ konulup orta ateşte kavrulur. Sıvı yağ tam yeterli gelecektir, karışım tamamen kavrulduğunda ekleme yapmanıza gerek kalmaz.

Domates suyunu çekip biberler de kavrulunca, kızarmış biberler domateslere eklenip karıştırılır. Sonra karışım kavanozlara pay edilip ağzı sıkıca kapatılır ve ters çevrilir, soğuyana kadar 1 gün bekletilir. Sonra serin karanlık bir ortamda uzun süre muhafaza edilebilir.

Bu yöntemle hazırladığınız domates ve biber konserveleme işlemiyle, taze ürünleri uzun süre saklayabilir ve lezzetlerini koruyabilirsiniz. Ayrıca kendi ev yapımı konserveyi kullanarak yemeklerinize harika bir tat katabilirsiniz.

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