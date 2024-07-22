NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler

NOW TV'nin yeni dizisi “Hayat Hırsızı” dizisine genç yetenek.

NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler

Yeni yayın hayatına başlayacak olan NOW TV'nin iddialı dizisi "Hayat Hırsızı", genç yetenekleri bünyesinde barındırarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Show TV ekranlarında yayımlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Sandık Kokusu dizisinin rakibi olması beklenen bu yeni yapım, sektörde heyecan yaratmaya aday.

"Hayat Hırsızı" dizisi, iddialı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. NOW TV'nin bu yeni yapımı, izleyicilere farklı bir hikaye sunmayı hedefliyor ve sektördeki rekabeti de artıracağı öngörülüyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; NOW’ın yeni sezondaki iddialı dizilerinin başında gelen “Hayat Hırsızı”nın çekimleri bugün başladı.

NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler - Resim : 1

Hilal Saral’ın yönetmen koltuğuna oturacağı “Hayat Hırsızı” dizisinin dün okuma provası yapıldı. Aybike Ertürk’ün yazdığı dizi ““Avenida Brasil” ” dizisi pazar günü sete çıkıyor. izide Cemre Baysel (Leyla/Leylim), Alperen Duymaz (Civan), Gonca Vuslateri (Nur), Halil İbrahim Ceyhan (Tufo), Yiğit Kirazcı (Mali), Cengiz Bozkurt (Selman), Meltem Baytok (Hatice), Zeyno Eracar (Güzide), Gamze Karaduman (Ferda) ve Dilara Aksüyek (Serap) ve Mustafa Avkıran (Neco) başlıca rolleri paylaşacak.

NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler - Resim : 2

Hilal Saral’ın yönetmen koltuğuna oturacağı “Hayat Hırsızı” dizisinin dün okuma provası yapıldı. Aybike Ertürk’ün yazdığı dizi ““Avenida Brasil” ” dizisi pazar günü sete çıkıyor. izide Cemre Baysel (Leyla/Leylim), Alperen Duymaz (Civan), Gonca Vuslateri (Nur), Halil İbrahim Ceyhan (Tufo), Yiğit Kirazcı (Mali), Cengiz Bozkurt (Selman), Meltem Baytok (Hatice), Zeyno Eracar (Güzide), Gamze Karaduman (Ferda) ve Dilara Aksüyek (Serap) ve Mustafa Avkıran (Neco) başlıca rolleri paylaşacak.

Uğur Aslan’ın “Hilmi” rolüyle konuk oyuncu olacağı dizinin ekibine genç bir yıldız da katılıyor. Güçlü bir intikam hikayesinin anlatılacağı dizinin kadrosuna Ceylin Kahya katıldı. İstanbul Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan yıldız ilk dizisinde Nur’un evindeki çalışanlardan “Kader” rolüne hayat verecek.

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