Bu Ekmeğe Canan Karatay Bile Onay Verecek! Üstelik 7 Dakikada Hazırlanıyor

Mısır ekmeği, kısa sürede hazırlanabilen ve oldukça sağlıklı bir ekmek çeşididir. Bu tarifte, tüm malzemelerin bir kap içerisinde karıştırılmasıyla hazırlanan hamurun fırında pişirilmesiyle 7 dakikada lezzetli bir mısır ekmeği elde edebilirsiniz.

Mısır ekmeği tarifiyle, pratik bir şekilde evinizde sağlıklı ekmekler hazırlayabilirsiniz. İster kahvaltıda, ister öğle yemeğinde tüketebileceğiniz bu ekmekler, doğal ve besleyici içerikleriyle de dikkat çekmektedir. Denemek isteyen herkese afiyet olsun!

7 DAKİKADA MISIR EKMEĞİ TARİFİ

2 PORSİYON / HAZIRLIK SÜRESİ: 7 DAKİKA / PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

7 Dakikada Mısır Ekmeği Tarifi İçin Malzemeler;



2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı mısır unu

1 yemek kaşığı susam

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı şeker

2 tutam karbonat



7 Dakikada Mısır Ekmeği Nasıl Yapılır?

Adım 1

7 dakikada mısır ekmeği yapmak için öncelikle fırını 180 derecede ısıtmaya başlayın. Bir karıştırma kabı içerisine yumurtaları, tuzu ve şekeri ekleyerek karıştırın. Yumurtalar iyice formunu kaybettikten sonra içerisine sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Ardından içerisine mısır unu ve karbonatı ekleyip tüm malzemeler birleşene kadar güzelce çırpın.

Adım 2

7 dakikada mısır ekmeği hamurunu 10 cm çapında ve 5 cm yüksekliğinde 2 adet minik fırın kabına eşit şekilde pay edin ve 1 yemek kaşığı susamı üzerlerine serpin. Fırına verin ve 40 dakika boyunca pişirin.

7 dakikada mısır ekmeği tarifiniz hazır. Fırından çıkardıktan sonra biraz bekletip ilk sıcağı geçtikten sonra dilimleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Kaynak: haber7.com