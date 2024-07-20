Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak

Çukur dizisinde oynadığı Akın Koçovalı karakteri ile şöhreti elde eden Burak Dakak, yeni projeye evet dedi. Burak Dakak, ATV'nin heyecanla beklenen yeni dizisinin kadrosunda yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzun soluklu dizilerin başarılı yönetmeni Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği Kara Dut dizisinin oyuncu görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

“Kara Dut” dizisi atv’nin yeni sezon işleri arasında yer alıyor. Tims&B’nin imza attığı diziyi başarılı yazar Sırma Yanık kaleme alıyor. Kişisel gelişim atölyesi olan, yazar Zuhal Erdem ve ailesinin hikâyesini anlatan dizinin belli olan oyuncuları İrem Helvacıoğlu (Zuhal), Engin Şenkan (Çetin), Aslı İnandık (Figen), Onur Gürçay (Onur Gürçay), Ebrar Karabakan (Begüm) ve Naz Elmas (Nihan)…

Dizinin kadrosuna ödüllü ve çok başarılı bir oyuncu daha katıldı. Burak Dakak, “Kara Dut”la imza aşamasında… Dakak dizide Zuhal’in 2. Numaralı kardeşi Aslı’nın partneri Bora’ya hayat verecek. Aslı’yı canlandıracak oyuncu henüz belli olmadı.

Burak Dakak (8 Haziran 1998, Ankara), Türk oyuncudur.

Filmografisi

Ezel Küçük Mert atv

Geniş Aile Kanal D

2011 Kolej Günlüğü Arda TNT

2013 Nizama Adanmış Ruhlar - Ekip 1 Mesut Samanyolu TV

2013-2014 Hıyanet Sarmalı Küçük Savaş Dağhan

2014 Benim Adım Gültepe Fevzi Kanal D

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Şehzade Mehmet FOX

2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz Onur

2018 Diriliş Ertuğrul Şehzade Gıyâseddin Keyhüsrev TRT 1

2018-2019 Gülperi Hasan Taşkın Show TV

2019-2021 Çukur Akın Koçovalı

2022-günümüz Güzel Günler Mihran Yakut

İnternet

Yıl Yapım Rol Platform

2022-günümüz Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Mürsel / Ateş Demirdelen BluTV

Tiyatro oyunları

Yıl Oyun Yazar Yönetmen Rol Notlar

2022 Aydınlıkevler Yılmaz Erdoğan Serdar Biliş Ayhan Burak Dakak'ın ilk tiyatro projesi