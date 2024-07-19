ATV'den NOW, Star ve Kanal D'ye Karşı Büyük Hamle! Usta Aktörle Anlaşma Sağlandı

Kanalların yeni sezon hazırlıkları başladı. Dizi doktoru'nun aktardığı habere göre; "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin yaratıcılarından atv'ye dev prodüksiyonlu yeni dizi: ‘Yasak Aşk’ geliyor!

ATV'DEN İDDİALI YENİ DİZİ

Birbirinden iddialı yeni projeleriyle önümüzdeki sezona hazırlanan Tims&B Productions, adından sıkça söz ettirecek yeni bir projeye daha imza atıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Yasak Aşk" dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşacak.

Dönemin en prestijli ailelerinden biri olan Bazmanoğulları'nın dramatik ve çarpıcı hikayesini anlatacak olan dizinin cast çalışmaları devam ediyor. Güçlü hikayesini başarılı oyuncularla destekleyen dizinin kadrosunda şu ana kadar Erkan Petekkaya, Kerem Alışık, Ebru Nil Aydın ve Asena Girişken gibi isimler ile anlaşıldı.

Dizinin hikayesi usta kalem Yıldız Tunç’a aitken, senaryosunu son olarak Üç Kız Kardeş dizisini kaleme alan başarılı senarist Nilüfer Özçelik üstleniyor.

OYUNCU SEÇİMLERİ SÜRÜYOR

Erkan Petekkaya, Kerem Alışık, Ebru Nil Aydın ve Asena Girişken gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ‘Yasak Aşk’ dizisinde yeni yeteneklere de yer verileceği öğrenildi. Bu kapsamda birçok genç isimle anlaşma yapıldığı gelen bilgiler arasında.